"رويترز" تكشف عن اصابة المرشد الايراني الجديد سيد مجتبى خامنئي

ولم يقدم المسؤول الإيراني أي تفاصيل عن توقيت إصابة مجتبى (56 عاماً)، أو سبب عدم إدلائه بأي بيانات علنية منذ اختياره مرشداً.وكان يوسف بيزشكيان، نجل الرئيس الإيراني ، قد كتب في منشور على تطبيق "تيلجرام"، مساء الثلاثاء، قائلاً: "سمعت أخباراً عن إصابة السيد مجتبى، فسألت أصدقاء كانوا على تواصل معه، وقالوا: الحمد لله، هو بصحة جيدة ولا توجد أي مشكلة".