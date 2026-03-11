Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحرس الثوري يعلن إطلاق "الموجة 37": تستمر 3 ساعات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الحرس الثوري: ترامب يسعى لوقف إطلاق النار ويطلب وساطة دولية

دوليات

2026-03-11 | 11:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الحرس الثوري: ترامب يسعى لوقف إطلاق النار ويطلب وساطة دولية
539 شوهد

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن تضغط من أجل إنهاء القتال.

وأضاف فدوي في تصريحات نقلتها قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية IRIB أن ترامب “يسعى شخصياً منذ أمس لإعلان وقف إطلاق النار”، معتبراً أن ذلك يأتي نتيجة ما وصفه بـ”المقاومة الباسلة”.

وفي السياق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض المسؤولين داخل الإدارة الأميركية أبدوا تشاؤماً بسبب غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير قصف أهداف داخل إيران، بما في ذلك طهران، فيما ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وأخرى عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
إختيار الشريك - حديث رمضان - حلقة ٢٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-11
Play
إختيار الشريك - حديث رمضان - حلقة ٢٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-11
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
Play
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
Play
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
Play
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
Play
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
Play
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
Play
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
Play
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
الأكثر مشاهدة
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
إختيار الشريك - حديث رمضان - حلقة ٢٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-11
Play
إختيار الشريك - حديث رمضان - حلقة ٢٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-11
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
Play
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
Play
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
Play
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
Play
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
Play
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
Play
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
Play
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05

اخترنا لك
ايران تطلق تحذيراً نارياً بعد تهديد امريكي باستهداف موانئها
12:51 | 2026-03-11
تعزيزات أمريكية من العراق إلى قاعدة قسرك
12:24 | 2026-03-11
ما هو مصير الطائرات الخليجية في ظل استهداف المطارات؟
11:58 | 2026-03-11
4 قتلى بغارة إسرائيلية على منطقة عائشة بكار وسط بيروت
11:47 | 2026-03-11
القيادة المركزية الأمريكية تحذر المدنيين من الاقتراب من موانئ إيرانية
11:40 | 2026-03-11
ترامب: لم يبق شيء يذكر لاستهدافه في إيران.. الحرب ستنتهي
10:12 | 2026-03-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.