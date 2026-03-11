الصفحة الرئيسية
القيادة المركزية الأمريكية تحذر المدنيين من الاقتراب من موانئ إيرانية
دوليات
2026-03-11 | 11:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
225 شوهد
دعت
القيادة المركزية الأمريكية
، المدنيين في
إيران
إلى تجنب الموانئ التي تعمل فيها البحرية الإيرانية فوراً، محذرة من مخاطر محتملة في ظل التصعيد العسكري.
وقالت القيادة إن البحرية الإيرانية نشرت سفناً ومعدات عسكرية داخل موانئ مدنية مخصصة للملاحة التجارية، معتبرة أن استخدام هذه المرافق لأغراض عسكرية يعرض حياة المدنيين للخطر.
وأضافت أن عدداً من الموانئ المدنية الإيرانية على امتداد
مضيق هرمز
تُستخدم لتنفيذ هجمات تهدد الملاحة الدولية في المنطقة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
