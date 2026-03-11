القيادة المركزية الأمريكية تحذر المدنيين من الاقتراب من موانئ إيرانية



دعت ، المدنيين في إلى تجنب الموانئ التي تعمل فيها البحرية الإيرانية فوراً، محذرة من مخاطر محتملة في ظل التصعيد العسكري.

وقالت القيادة إن البحرية الإيرانية نشرت سفناً ومعدات عسكرية داخل موانئ مدنية مخصصة للملاحة التجارية، معتبرة أن استخدام هذه المرافق لأغراض عسكرية يعرض حياة المدنيين للخطر.



وأضافت أن عدداً من الموانئ المدنية الإيرانية على امتداد تُستخدم لتنفيذ هجمات تهدد الملاحة الدولية في المنطقة.