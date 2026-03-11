4 قتلى بغارة إسرائيلية على منطقة عائشة بكار وسط بيروت

وأفادت الأنباء بأن غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني في منطقة بكار، في العاصمة ، مشيرة إلى أن الشقة المستهدفة تقع في الطابق الثامن من المبنى وتعود للجماعة الاسلامية في بيروت، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى جراء الغارة، لكن نفت ‏استهداف أحد مكاتبها أو كوادرها في بيروت. من جهتها، أكدت تقارير إعلامية عبرية، أن الهجوم في بيروت استهدف شقة كانت تستخدم كمكتب للجماعة الإسلامية في ، وقالت إنه قتل 4 أشخاص في الغارة.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط 4 قتلى في غارة على مكتب للجماعة الإسلامية في بيروت، إلا أن الجماعة الإسلامية في لبنان نفت من جهتها استهداف مكتب إداري لها في الغارة ومقتل عدد من كوادرها.وفي آخر التطورات الميدانية في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلنت اللبنانية عن سقوط قتيلين في غارتين على منطقة وبلدة قلاوية جنوبي البلاد.وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع لحزب الله المدعوم من .وأفادت اللبنانية الرسمية بأن "العدو الإسرائيلي شن غارة عنيفة على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية".من جهته أعلن في بيانات منفصلة الثلاثاء، أن مقاتليه هاجموا "تجمعات العدو" في بلدتي الخيام والعديسة الحدوديتين الجنوبيتين، وأطلقوا صواريخ على بما في ذلك على "موقع دفاع صاروخي" جنوب حيفا.وقال لاحقا إنه اشتبك مع قوة إسرائيلية بالقرب من بلدة الحدودية "بأسلحة خفيفة ومتوسطة".