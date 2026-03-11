ما هو مصير الطائرات الخليجية في ظل استهداف المطارات؟

ونشرت احدى الوكالات صورة تظهر فيها مجموعة من طائرات الخطوط القطرية والخطوط ، على أحد المدارج، مؤكدا أنها "مخزنة" في بسبب الحرب.وتواجه دول هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة في إطار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على ، فيما تقول إنها تهاجم أهدافا تابعة لواشنطن.والأسبوع الماضي، أعلنت استمرار تعليق رحلاتها على خلفية إغلاق المجال الجوي للبلاد، والتصعيد الكبير في المنطقة، مؤكدة أنها ستستأنف رحلاتها فور إعلان القطرية إعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن.وأعلنت كذلك إغلاق مجالها الجوي، بسبب الهجمات.