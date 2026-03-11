تعزيزات أمريكية من العراق إلى قاعدة قسرك

وتعد قاعدة قسرك من أكبر القواعد الأمريكية في .وكانت القوات الأمريكية قد أخلت، في كانون الثاني الماضي، جزءا من عتادها العسكري في قاعدة قسرك، وسط تقارير تحدثت عن نية إنهاء وجودها العسكري في سوريا خلال شهر.كما أنهت وجودها في قاعدتي بريف والشدادي بريف مع بداية العام الحالي، وسلّمتهما إلى قوات ، بعد 12 عاما قضتها قواتها في قواعد شمال وشرق البلاد لمواجهة تنظيم " ".