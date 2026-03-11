ايران تطلق تحذيراً نارياً بعد تهديد امريكي باستهداف موانئها



حذرت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاربعاء، من استهداف موانئ البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية إنه "في حال تهديد موانئنا فإن جميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا".



وكانت (سنتكوم) أصدرت تحذيراً للمدنيين بتجنب الموانئ، وقالت أن تستخدم الموانئ المدنية الواقعة على طول لتنفيذ عمليات عسكرية تهدد حركة الملاحة الدولية.