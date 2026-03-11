الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تضع باكستان أمام مشهد معقد

كشفت الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة ضد عن هشاشة خطوط الصدع الجيوسياسية والطائفية الممتدة عبر الشرق الأوسط وجنوب .



وتجد دول مثل باكستان نفسها اليوم أمام مشهد متزايد التعقيد تتداخل فيه التنافسات الجيوسياسية والتوترات الطائفية والمنافسة المتزايدة بين القوى العالمية والإقليمية.

وباكستان، على وجه الخصوص، تنتهج استراتيجية تتسم بالغموض الحذر، فبينما تُعلن رسمياً حيادها، غذّت التقارير عن التسهيلات اللوجستية والتعاون الاستخباراتي مع الانطباعات بأن إسلام آباد تُرسّخ موقعها بهدوء ضمن الديناميكيات الإقليمية المتغيرة. وبعيداً عن البُعد العسكري المباشر، تُثير هذه التطورات مخاوف أوسع نطاقاً بشأن وخطر التصعيد في بيئة متقلبة أصلاً.

وفي وقت تواجه فيه باكستان ضغوطاً اقتصادية كبيرة وتحديات أمنية داخلية، بات الحفاظ على علاقات بنّاءة مع الشركاء الغربيين والحلفاء الإقليميين على حد سواء مهمة دقيقة تتطلب توازناً دقيقاً.

في الوقت نفسه، يُعقّد قرب باكستان الجغرافي من وهشاشة الوضع الأمني على طول حدودهما المشتركة استراتيجية الموازنة هذه، ولطالما اتسمت منطقة الحدود الإيرانية ، ولا سيما إقليم بلوشستان، بعدم الاستقرار، وتنشط الجماعات المسلحة والحركات الانفصالية وشبكات التهريب على جانبي الحدود، مما يُسهم في استمرار التوترات منخفضة الحدة، وتُبرز الحوادث العابرة للحدود بين الحين والآخر التحديات التي تواجهها الحكومتان في الحفاظ على الاستقرار في هذه المناطق النائية.

وبالنسبة لإسلام آباد، لا تُمثل بلوشستان مصدر قلق أمني فحسب، بل تُمثل أيضًا عنصرًا حاسمًا في استراتيجيتها الاقتصادية الأوسع، وتلعب المنطقة دورًا محوريًا في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، أحد أهم مبادرات البنية التحتية التي تربط بشبكات اقتصادية أوراسية أوسع. ونتيجة لذلك، فإن استقرار له تداعيات ليس فقط على العلاقات الباكستانية الإيرانية، بل أيضًا على الترابط الإقليمي الأوسع والتعاون الاقتصادي.

وفي هذا السياق، لا تزال علاقة باكستان بالولايات المتحدة تلعب دورًا هامًا، فعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال العقد الماضي، حافظ التعاون في قضايا مثل أمن ومكافحة الإرهاب على قنوات اتصال فعّالة بين وإسلام آباد، ومن وجهة نظر باكستان، يُسهم الحفاظ على هذه العلاقات في تعزيز مكانتها الدبلوماسية والاستراتيجية خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي.