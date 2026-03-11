روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف الحرب على إيران

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن الوثيقة تأخذ في الاعتبار بشكل فعال وواقعي البعد الإقليمي للأحداث الجارية.في وقت لاحق من يوم الأربعاء، سيصوّت على مشروعَي قرار، الأول، الذي أعدته ، يدين هجمات على ويطالب بوقفها دون أن يتطرق هذا المشروع إلى أعمال أو ، وحتى لا يدينها، بينما يدعو مشروع القرار الثاني، الروسي، إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ويدين الهجمات على المدنيين. ولا يحدد المشروع الروسي دولا بعينها.وقالت يفستيغنيفا، خلال اجتماع لمجلس : " نأمل ألا تكون الخيارات الدبلوماسية قد استنفدت بعد، وأن تُظهر الأطراف ذات العلاقة الإرادة السياسية اللازمة وتنبذ المزيد من العنف. هذه هي بالذات الأهداف التي دفعتنا إلى إعداد مشروع قرار الدولي بشأن التصعيد في الشرق الأوسط، والذي سينظر فيه مجلس الأمن اليوم. وثيقتنا، على عكس النص الذي يروج له زملاؤنا البحرينيون، غير تصادمية بطبيعتها، وتأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي للأحداث الجارية، بما في ذلك معاناة الشعب اللبناني".توجه إيران ضربات جوية على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط والأراضي الإسرائيلية ردا على هجمات شنّتها وتشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.