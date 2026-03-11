صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد صواريخ من إيران

دوت دوي صفارات الإنذار، مساء الأربعاء، وسط بعد رصد إطلاق صواريخ من .

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "دوي صفارات الإنذار في وسط والقدس بعد رصد إطلاق صواريخ من ".

كما قال الجيش الإسرائيلي، "رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد".

من جانبه، قال التلفزيون الإيراني، "إطلاق موجة صاروخية جديدة على الأراضي المحتلة".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.