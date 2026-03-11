طهران تهدد: بإمكاننا استهداف أي موقع نختاره بصواريخ أقل

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب قاليباف: "تزعم أنها دمرت القدرات الصاروخية الإيرانية، إلا أن الموجات الأولى من عمليات إطلاق الصواريخ واسعة النطاق كانت تهدف في الحقيقة إلى إعماء رادارات العدو وأنظمة دفاعه. والآن، بات بإمكان استهداف أي موقع تختاره بعدد أقل من الصواريخ".وأضاف رئيس : "اليوم، يبدو أن "القبة الحديدية" أصبحت مفارقة ساخرة".من جهته، قال الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم وفق موقع "أكسيوس" إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، زاعما أنه "لم يعد هناك عمليا شيء" لتستهدفه الولايات المتحدة.وصرح قائلا: "الحرب تسير بشكل رائع. نحن متقدمون بكثير على . لقد أحدثنا ضررا أكثر مما كنا نعتقده ممكنا، حتى في فترة الستة أسابيع الأصلية".ويأتي ذلك بعد نحو يومين من إعلان ترامب أن الولايات المتحدة "قضت تماما على قدرات إيران النووية، وعلى مسيراتها وقدراتها الصاروخية وبحريتها".