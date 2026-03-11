ترامب يتحدث عن انخفاض أسعار النفط وأسواق المال

توقع الرئيس الأمريكي ، اليوم الأربعاء، انخفاض أسعار النفط، معتبرا أن أسواق المال على ما يرام.

وقال في كلمة له، "نحقق إنجازا لم يتوقعه أحد في "، مردفا "العملية القصيرة في إيران ستبعدنا عن خوض حرب".

وأضاف "أسواق المال على ما يرام وسنخفض أسعار النفط"، مشددا بالقول "الحرب بالنسبة لنا سهلة ودمرنا مصانع المسيرات ووجهنا ضربات لنحو 28 زورقا إيرانيا لزرع الألغام، واستهدفنا القيادة الإيرانية مرتين".



وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.