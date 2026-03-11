مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن "الهجمات الإيرانية"

صوت ، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار خليجي أردني بشأن "الهجمات الإيرانية".

وقالت وسائل إعلام دولية، " يعتمد قرارا يدين هجمات على دول والأردن ويعتبرها انتهاكا للقانون وتهديدا للسلم الدولي".

وأضافت "مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار خليجيا أردنيا بشأن الهجمات الإيرانية بأغلبية 13 صوتا وامتناع والصين".

وتضمن قرار مطالبة إيران بالوقف الفوري لهجماتها ضد دول الخليج والأردن، إلا أنه لم يتطرق للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.





وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.