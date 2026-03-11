غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، الضاحية الجنوبية للعاصمة .

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارات إسرائيلية تستهدف والغبيري وبرج البراجنة والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت".

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول، "الاتجاه هو توسيع العمليات في بشكل كبير".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت، اليوم الأربعاء، أن أطلق نحو 100 صاروخ دفعة واحدة نحو شمال " "، فيما لفتت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الى أن "بلاغات عن وقوع إصابات مباشرة في مواقع عدة إثر الهجوم الصاروخي الأخير لحزب الله على شمال إسرائيل".