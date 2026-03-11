الصفحة الرئيسية
روسيا تحذر: عواقب الصراع في الشرق الأوسط ستؤثر على العالم
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
أول تعليق إيراني على قرار مجلس الأمن الدولي
دوليات
2026-03-11 | 17:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,587 شوهد
اعتبرت
إيران
، قرار
مجلس الأمن الدولي
الذي صدر الأربعاء، ظلما واضحا بحقها، مشيرة الى أن القرار يشوه الحقائق على أرض الواقع.
وقال المندوب الإيراني لدى
الأمم المتحدة
أمير سعيد إيرفاني
، "القرار ظلم واضح بحق بلادي وهي الضحية الرئيسية لعمل عدواني واضح لا لبس فيه، وما حدث في المجلس يثبت أن الاعتبارات السياسية تتفوق على
ميثاق
الأمم المتحدة".
وأضاف "القرار يشوه الحقائق على أرض الواقع ويتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة"، مردفا "
الولايات المتحدة
وإسرائيل بدأتا الحرب بهجومهما على
إيران
في 28 فبراير".
ولفت المندوب الإيراني الى أن "إيران تواصل ممارسة حقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، والهجوم علينا بدأ باغتيال المرشد الأعلى ومسؤولين ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا"، مضيفا "
أكثر من 1348 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 17 ألفا منذ بدء هجمات
أمريكا
وإسرائيل".
وصوت
مجلس الأمن الدولي
، الأربعاء، على مشروع قرار خليجي أردني يدين هجمات إيران على دول
الخليج
والأردن ويعتبرها "انتهاكا للقانون وتهديدا للسلم الدولي".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
أول تعليق إيراني على قرار تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"
17:02 | 2026-01-29
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن "الهجمات الإيرانية"
15:11 | 2026-03-11
أول تعليق إيراني على وصول "لينكولن" الى الشرق الأوسط
13:15 | 2026-01-26
الخارجية اللبنانية: الاعتداء على اليونيفيل انتهاكاً للقانون الدولي ومجلس الأمن
09:23 | 2026-03-07
ايران
مجلس الأمن الدولي
أمير سعيد إيرفاني
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
الأمن الدولي
مجلس الأمن
إسرائيل
مجلس ال
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مياه عام كامل خلال اسبوع.. انطلاق صافرة الغزارة الاوسع والعراق يستعد لاسبوع من الامطار والغبار
أخبار الطقس
33.22%
02:40 | 2026-03-11
مياه عام كامل خلال اسبوع.. انطلاق صافرة الغزارة الاوسع والعراق يستعد لاسبوع من الامطار والغبار
02:40 | 2026-03-11
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران
رياضة
28.65%
12:50 | 2026-03-11
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران
12:50 | 2026-03-11
عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
19.14%
13:39 | 2026-03-11
عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
13:39 | 2026-03-11
ايرادات وجباية ومنظومة صد مسيرات.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء اليوم
محليات
18.98%
12:51 | 2026-03-10
ايرادات وجباية ومنظومة صد مسيرات.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء اليوم
12:51 | 2026-03-10
المزيد
تغطية خاصّة
العراق في دقيقة
نشرة أخبار السومرية
حديث رمضان
سوشيل رمضان
رمضان والناس
اوگف داگلك
تاخذ لو تنطي؟
من الأخير في رمضان
الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
العراق في دقيقة
نشرة أخبار السومرية
حديث رمضان
سوشيل رمضان
رمضان والناس
اوگف داگلك
تاخذ لو تنطي؟
من الأخير في رمضان
اخترنا لك
اغتيال القيادي في القوات الجوفضائية العميد إسماعيل دهقان في إيران
06:40 | 2026-03-12
إيران تهدد بـ"إنهاء ضبط النفس": سنجعل مياه الخليج تجري بدماء الغزاة
06:06 | 2026-03-12
الحرس الثوري: استهدفنا ناقلة نفط أمريكية في مياه الخليج بسبب عدم امتثالها للتحذيرات
05:49 | 2026-03-12
إيران تنفي ضلوعها بالهجوم على ميناء صلالة العماني
05:08 | 2026-03-12
إسبانيا ترد على ترامب: هذا موقفنا ولن يتغير تحت التهديد
05:06 | 2026-03-12
الكويت تعلن تعرض مطارها الدولي لاستهداف بطائرات مسيرة
04:29 | 2026-03-12
