أول تعليق إيراني على قرار مجلس الأمن الدولي

اعتبرت ، قرار الذي صدر الأربعاء، ظلما واضحا بحقها، مشيرة الى أن القرار يشوه الحقائق على أرض الواقع.

وقال المندوب الإيراني لدى ، "القرار ظلم واضح بحق بلادي وهي الضحية الرئيسية لعمل عدواني واضح لا لبس فيه، وما حدث في المجلس يثبت أن الاعتبارات السياسية تتفوق على الأمم المتحدة".

وأضاف "القرار يشوه الحقائق على أرض الواقع ويتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة"، مردفا " وإسرائيل بدأتا الحرب بهجومهما على في 28 فبراير".

ولفت المندوب الإيراني الى أن "إيران تواصل ممارسة حقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، والهجوم علينا بدأ باغتيال المرشد الأعلى ومسؤولين ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا"، مضيفا " أكثر من 1348 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 17 ألفا منذ بدء هجمات وإسرائيل".

وصوت ، الأربعاء، على مشروع قرار خليجي أردني يدين هجمات إيران على دول والأردن ويعتبرها "انتهاكا للقانون وتهديدا للسلم الدولي".