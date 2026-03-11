ترامب: جيشنا دمر إيران ولن نتوقف حتى ننهي مهمتنا

وقال في كلمة له، "نتخذ إجراءات حاسمة لوقف التهديد الذي يشكله النظام في من خلال عملية الغضب الملحمي".

وأضاف "إدارتي تعمل على ضمان استمرار تدفق النفط ودمرنا 54 سفينة إيرانية و31 أخرى خاصة بزرع الألغام"، مردفا "جيشنا دمر إيران بشكل شبه كامل على مدى الأيام الـ11 الماضية".

ولفت ترامب الى "اتفاقنا السابق مع إيران أعطاها فرصة بناء سلاح نووي ولو لم ألغ الاتفاق لكانت قد استطاعت تحقيق ذلك"، مضيفا "لن نتوقف حتى ننهي مهمتنا في إيران".

وكشف أن "وكالة وافقت على تنسيق سحب قياسي لـ400 مليون برميل نفط من الاحتياطيات العالمية"، مؤكدا أن "أسعار النفط بدأت في التراجع وستواصل التراجع ولن نتوقف حتى إنجاز المهمة بالكامل وسيكون ذلك سريعا".