إعلام أمريكي يكشف عن ثلاثة شروط إيرانية لوقف إطلاق النار

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن طرحت ثلاثة شروط لوقف إطلاق النار عبر الوسطاء في المنطقة، أهمها تقديم ضمانات موثوقة بعدم تكرار العدوان عليها.



وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم وفق "بلومبرغ"، إن طلبت من أن تضمن عدم استئناف الضربات من جانبها ومن جانب .

وأضاف المسؤولون أن "إيران قلقة خصوصا إزاء احتمال شن إسرائيل هجمات عليها بعد انتهاء الحرب الحالية".



وأشار المسؤولون إلى أن هذا الشرط تم طرحه أثناء الاتصالات عبر قنوات الوسطاء التي تشمل دولا في أوروبا والشرق الأوسط.



وكان الرئيس الإيراني قد أعلن في وقت سابق، يوم الأربعاء، أن الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب تضم "الاعتراف بحقوق إيران المشروعة" ودفع تعويضات وضمانات "عدم تكرار العدوان".