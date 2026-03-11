وسائل إعلام: أمريكا قد تنضم إلى الغارات في لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قد تنضم الى الغارات الجوية في .

وقال إعلام عبري نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، "قد تنضم إلى الغارات الجوية في وسهل البقاع".

واستهدفت غارات إسرائيلية، مساء الأربعاء، الضاحية الجنوبية للعاصمة .

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت، الأربعاء، أن أطلق نحو 100 صاروخ دفعة واحدة نحو شمال " "، فيما لفتت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الى أن "بلاغات عن وقوع إصابات مباشرة في مواقع عدة إثر الهجوم الصاروخي الأخير لحزب الله على شمال إسرائيل".