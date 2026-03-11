فيتو أمريكي ضد مشروع قرار روسي يخص الشرق الأوسط

وصوتت 4 دول من أعضاء المجلس الـ 15، يوم الأربعاء، إلى جانب مشروع القرار، فيما امتنعت 9 دول أخرى عن التصويت وصوتت ولاتفيا ضده.وكان المشروع الروسي يدعو "جميع الأطراف" إلى وقف العمليات القتالية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها فورا، ويدين جميع الهجمات ضد المدنيين، ويدعو جميع الأطراف للعودة إلى الدبلوماسية.ولم يتضمن المشروع ذكر أي دولة تحديدا، وكان موجها لجميع أطراف النزاع الحالي في الشرق الأوسط.وصوت ، الأربعاء، على مشروع قرار خليجي أردني يدين هجمات على دول والأردن ويعتبرها "انتهاكا للقانون وتهديدا للسلم الدولي".