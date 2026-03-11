روسيا تحذر: عواقب الصراع في الشرق الأوسط ستؤثر على العالم

وشدد الدبلوماسي الروسي في حديث للصحفيين على أن عواقب هذا الصراع حتما لن تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط.وأضاف نيبينزيا: "سيتأثر العالم بأسره بعواقب ما يجري اليوم في الشرق الأوسط، ولن تقتصر هذه العواقب على الجوانب الاقتصادية فقط".وفي وقت سابق، قالت نائبة مندوب لدى ، آنا يفستيغنيفا، خلال اجتماع لمجلس : إن "المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية هي التي تغرق المنطقة الشاسعة في مزيد من ، وتتسبب في سقوط عدد متزايد من الأرواح البشرية وتلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها بالبنية التحتية المدنية".