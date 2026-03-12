مناطق كويتية بلا كهرباء

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، ان "6 خطوط لنقل الطاقة الكهرباء خرجت عن الخدمة".واضافت ان "ذلك جاء نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي لمسيرات".