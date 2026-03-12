إسرائيل: إصابة 2745 شخصاً منذ بداية الحرب على إيران

وجاء في بيان للوزارة نشرته وسائل إعلامية، أن "إجمالي عدد المصابين (الإسرائيليين) منذ بداية الحرب على بلغ 2745 مصاباً، بينهم 85 ما زالوا يخضعون للعلاج"وأضافت "تم نقل 179 مصاباً إلى المستشفيات خلال 24 ساعة من بينهم مصابين بحالات خطيرة و 4 أخرى متوسطة، إلى جانب إصابات طفيفة"، لافتة إلى أن "بعض الإصابات وقعت أثناء التوجه إلى الملاجئ عقب إطلاق الصواريخ وتفعيل صفارات الإنذار في مناطق مختلفة".