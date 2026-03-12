إيران تنفي ضلوعها بالهجوم على ميناء صلالة العماني

وقال متحدث ‌باسم مقر خاتم العسكري، إبراهيم ذو الفقاري، في بيان إن "الحادث الذي وقع (أمس الأربعاء) في ميناء صلالة بسلطنة البلد الشقيق والجار يبدو مثيرا للريبة".وأكد ذو الفقاري أن "القوات المسلحة الإيرانية تحترم أمن عمان وسيادتها الوطنية، وأنه لا علاقة لبلاده بالهجوم"، لافتا إلى أنها "تجري تحقيقا بالحادث".وأعلنت مسقط، مساء أمس الأربعاء، أن طائرة مسيرة أصابت خزانات وقود في ميناء صلالة جنوبي عمان، فيما أسقطت الدفاعات مسيرات أخرى دون تسجيل خسائر بشرية.