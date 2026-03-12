إسبانيا ترد على ترامب: هذا موقفنا ولن يتغير تحت التهديد

‎ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في مقابلة مع دياز تأكيدها أن إسبانيا مستعدة للرد بجرأة في هذه اللحظات التي وصفتها بـ"الألم وعدم اليقين المطلق"، مشيرة إلى أن فرض عالمية بسياساته.وتأتي هذه التصريحات الحادة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية توترا متصاعداً بسبب الخلاف حول التعامل مع الصراع الدائر مع . فبينما تقود وتل أبيب عمليات عسكرية ضد أهداف إيرانية، ترفض بشدة هذه العمليات، معتبرة أنها لا تتوافق مع القانون الدولي.وكانت إسبانيا قد اتخذت خطوة غير مسبوقة بمنع استخدام قاعدتي "روتا" و"مورون" العسكريتين الأمريكيتين على أراضيها في أي عمليات عسكرية ضد إيران. ورد ترامب بتهديد مدريد بإجراءات اقتصادية قد تصل إلى حد قطع العلاقات التجارية.ورغم حدة التهديدات الأمريكية، أعربت مصادر إسبانية عن ثقتها في عدم تأثر التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدة أن مدريد تتمسك بموقفها القانوني والأخلاقي الرافض للحرب، وغير مستعدة للتخلي عن مبادئها تحت أي ضغوط.