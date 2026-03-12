الحرس الثوري: استهدفنا ناقلة نفط أمريكية في مياه الخليج بسبب عدم امتثالها للتحذيرات

وذكر الحرس في بيان أن "ناقلات النفط والسفن التي تعبر الفارسي ومضيق هرمز يجب أن تدرك أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة هي نتيجة لما وصفه بالاعتداءات الأميركية".ودعا البيان السفن المارة إلى "الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز خلال الظروف الحربية التي تعلنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظًا على سلامتها وتجنبًا للتعرض للمقذوفات الطائشة".