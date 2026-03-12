وقال قاليباف في تصريح صحفي: "إن أي اعتداء على أرض الجزر الإيرانية سيحطم كل أشكال ضبط النفس التي التزمنا بها سابقاً".أكد أن ستجعل "مياه تجري بدماء الغزاة" في حال وقوع أي مغامرة عسكرية ضد أراضيها.وحمّل قاليباف الرئيس الأمريكي المسؤولية الشخصية المباشرة عن دماء الجنود الأمريكيين في المنطقة، في إشارة واضحة إلى أن أي تصعيد ستقابله باستهداف مباشر للقوات الأمريكية.