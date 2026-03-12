وزير الطاقة الأمريكي: لا يمكن مرافقة ناقلات النفط بالسفن الحربية حالياً





نيوز- دولي



اكد وزير الطاقة الأمريكي اليوم الخميس، انه لا يمكن مرافقة ناقلات النفط بالسفن الحربية حالياً.





وقال الوزير في تصريحات صحفية، انه "لا يمكن مرافقة ناقلات النفط بالسفن الحربية حالياً".



وتابع، ان " تنطلق من أن العملية ضد ستقتصر على أسابيع ولن تمتد لأشهر".