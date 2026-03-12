البيان الاول للمرشد الايراني الجديد مجتبى خامنئي.. ماذا قال؟

اصدر المرشد الاعلى الايراني الجديد، السيد مجتبى ، اليوم الخميس، اول بيان له بعد تسنمه المنصب.



وقال مجتبى ، انه "افشلنا مساعي تقسيم البلاد، وايران هوجمت من قواعد عسكرية امريكية بالمنطقة".وتابع، ان "سياستنا مبنية على العلاقات القوية مع دول المنطقة، ولن نتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو لا سيما مدرسة ميناب".واكمل، انه "لا نستهدف سوى القواعد الامريكية في المنطقة، ولن نتراجع عن الثأر لدماء الشهداء ولن نتوانى عن الانتقام من امريكا واسرائيل".ودعا السيد مجتبى "دول المنطقة لاغلاق السفارات الامريكية فيها".