‏نواف سلام: لا نقبل أن يكون لبنان ساحة لحروب الآخرين

وقال سلام في مؤتمر صحفي، انه "نعمل على انتشال #لبنان من المحنة التي أوقع فيها"، مبينا انه "لا نقبل أن يكون ساحة لحروب الآخرين".واضاف، انه "حذرنا طويلا من جر بلدنا للحرب ونعمل على وقفها"، مشيرا الى انه "نعمل على وقف هذه الحرب وتمكين النازحين من العودة إلى بيوتهم في أسرع وقت ممكن".وحذر سلام المواطنين من "الأخبار الكاذبة والإشاعات والبيانات المضللة"، مؤكداً انه "لا تراجع عن موقفنا باستعادة قرار الحرب والسلم وإنهاء مغامرة الإسناد الجديدة".