حريق في حاملة الطائرات جيرالد فورد الامريكية

وذكرت ان" حاملة الطائرات "يو ر. فورد" (CVN 78) تعرضت في 12 آذار،لنشوب حريق بدأ في أقسام غسيل الملابس الرئيسية بالسفينة"، مؤكدة ان" سبب الحريق لا يرتبط بعمل قتالي، وقد تم احتواؤه".وأضافت أنه "لا توجد أضرار في دفع السفينة (المحركات)، وأن حاملة الطائرات لا تزال تعمل بكامل طاقتها التشغيلية".وأشارت إلى أن "بحّارين اثنين يتلقيان حالياً العلاج الطبي نتيجة إصابات غير مهدِّدة للحياة، وحالتهما مستقرة"، مؤكدة أنه "سيتم توفير معلومات إضافية فور توفرها".وتابعت ان"مجموعة "جيرالد ر. فورد" الضاربة تعمل حالياً في البحر الأحمر لدعم عملية (Epic Fury)".