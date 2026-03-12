لاريجاني يوجه رسالة لترامب: لن نترككم حتى تدفعوا الثمن

وكتب لاريجاني: "عاد ليقول: "يجب أن ننتصر في هذه الحرب بسرعة". لكن إشعال الحروب أمر سهل، بينما إنهاؤها لا يتم ببضع تغريدات".وتوعد أمين الإيراني باستمرار المواجهة حتى تحقيق شروط ، مضيفا: "لن نترككم حتى تعترفوا بخطئكم وتدفعوا ثمنه".وتحدث الرئيس الأمريكي مجددا عن "النصر في إيران"، قائلا للصحفيين المرافقين له في طريق عودته إلى "إنها مجرد مسألة وقت ولابد أن نفوز بهذه الحرب بشكل سريع".وأشار ترامب إلى أن "الجيش يستطيع أن يضرب المنشآت الحيوية في إيران ولكن هذا سيحول دون إعادة بناء البلاد"، كما أضاف: "نعرف مكان الخلايا النائمة في إيران ونراقبها جميعا".