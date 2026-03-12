إيران تعلن السماح لسفن بعض الدول بالمرور عبر مضيق هرمز

أعلنت ، الخميس، عن السماح لسفن بعض الدول بالمرور عبر .

وقال نائب ، "سمحنا لسفن بعض الدول بالمرور عبر ".

وأضاف أن "الدول التي انضمت للعدوان علينا لا ينبغي أن تتمتع بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز"، مردفا " ادعاء ترمب أن زرعت ألغاما في مضيق هرمز لا أساس له من ".

وتتصاعد حدة التوتر في مضيق هرمز الحيوي الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وسط استمرار الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.