السعودية تعلن اعتراض مسيرات متجهة الى حقل نفطي

أعلنت ، الخميس، عن اعتراض سبع طائرات مسيرة متجهة الى حقل النفطي.

وقالت الدفاع ، "اعتراض وتدمير 7 مسيرات بالربع متجهة إلى حقل ".

وحقل شيبة هو أحد أكبر حقول النفط في السعودية ويقع في الربع الخالي شرقي المملكة، وينتج نحو مليون برميل يوميا.



وشهد الحقل محاولات هجوم إيرانية متكررة بطائرات مسيرة منذ أوائل مارس 2026 كرد على الضربات الأمريكية الإسرائيلية على ، حيث أعلنت اعتراض وتدمير عشرات المسيرات المتجهة نحوه، من دون أن يسفر أي هجوم عن أضرار كبيرة أو وقف للإنتاج.