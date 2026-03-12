الصفحة الرئيسية
وكالة "فارس": زوجة المرشد الراحل لا تزال على قيد الحياة
دوليات
2026-03-12 | 14:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
411 شوهد
نفت وكالة "فارس" الإيرانية، الخميس، المعلومات التي انتشرت في وقت سابق حول استشهاد زوجة المرشد الأعلى الراحل
السيد علي خامنئي
، مؤكدة أنها لا تزال على قيد الحياة.
وجاء في بيان الوكالة: "نود إعلامكم أن زوجة قائد
الثورة
الشهيد لا تزال على قيد الحياة، وكانت الأنباء الأولية المنشورة حول استشهادها خاطئة".
واسفر هجوم أمريكي إسرائيلي عن اغتيال المرشد الأعلى
السيد علي خامنئي
داخل بيت القيادة صباح الأحد 1 آذار الحالي، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني.
كما اغتيلت ابنة المرشد الأعلى الإيراني، إلى جانب زوج ابنته وحفيدته، في الهجوم الذي شنته
الولايات المتحدة
وإسرائيل على العاصمة
طهران
.
وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 شباط الماضي عملية عسكرية واسعة على
إيران
، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول في المنطقة، مما أدى إلى إغلاق جزئي وكلي للمجال الجوي.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
