وكالة "فارس": زوجة المرشد الراحل لا تزال على قيد الحياة

وجاء في بيان الوكالة: "نود إعلامكم أن زوجة قائد الشهيد لا تزال على قيد الحياة، وكانت الأنباء الأولية المنشورة حول استشهادها خاطئة".واسفر هجوم أمريكي إسرائيلي عن اغتيال المرشد الأعلى داخل بيت القيادة صباح الأحد 1 آذار الحالي، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني.كما اغتيلت ابنة المرشد الأعلى الإيراني، إلى جانب زوج ابنته وحفيدته، في الهجوم الذي شنته وإسرائيل على العاصمة .وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 شباط الماضي عملية عسكرية واسعة على ، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول في المنطقة، مما أدى إلى إغلاق جزئي وكلي للمجال الجوي.