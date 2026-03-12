استنفار أمني في الولايات المتحدة بعد سرقة 4 درونات عسكرية

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بوجود استنفار أمني في بعد اكتشاف سرقة 4 درونات عسكرية من قاعدة للجيش الأمريكي داخل الأراضي الأمريكية على الحدود بين ولايتي وتينيسي.

القاعدة التي وقعت فيها السرقة هي "Fort Campbell وهناك مخاوف من استخدامها لأغراض تخريبية أو إرهابية في الولايات المتحدة من قِبل الخلايا النائمة التابعة لإيران"، وفق الأنباء.



وأصدرت الحكومة الأمريكية صورا للمشتبه بهم ووضعت مبلغ 5 الاف دولار لأي شخص يقدم معلومات تؤدي للقبض عليهم.