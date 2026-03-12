"إعلام إسرائيلي": صواريخ إيرانية اخترقت منظومة الدفاع الجوي

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن "ذلك أدى إلى سقوط عشرات القنابل الصغيرة في مناطق مأهولة داخل ، ضمن المواجهة العسكرية المستمرة بين وإسرائيل".وبحسب هآرتس، فإن "صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة من وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخين أمس خلال أقل من نصف ساعة، قبل أن تظهر في السماء عشرات الأجسام المضيئة المتجهة نحو منطقة غوش دان، وهي ظاهرة باتت إحدى الصور البارزة للحرب الحالية".وأفاد التقرير بأن "أحد الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق من الأسبوع الماضي يعتقد أنه من طراز خرمشهر الإيراني، وهو صاروخ باليستي قادر على حمل رأس حربي ينثر ما يصل إلى 80 قنبلة صغيرة تحتوي كل منها على عدة كيلوغرامات من المتفجرات"، مضيفا "أدى فشل اعتراض الصاروخ إلى سقوط القنابل على امتداد نحو 27 كيلومترا في مناطق مختلفة، بينها بلدات في الوسط، فيما سقط بعضها في مناطق مفتوحة".ووفق الصحيفة، فقد اخترق 11 صاروخا عنقوديا منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب، مقارنة بثلاثة صواريخ فقط خلال جولة التصعيد العام الماضي"، وتشير التقديرات إلى أن "إيران أطلقت نحو 250 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ بداية المواجهة، كان نحو نصفها مزودا برؤوس حربية عنقودية".