إيران تحذر من أي هجوم على بنيتها التحتية والموانئ

أصدر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني تحذيرا شديدا للولايات المتحدة وحلفائها، متوعدا برد "قاصم ومدمر" على أي هجوم يستهدف البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية.





وجاء في البيان: "نحذر الحكومة المعتدية وكافة حلفائها بأن أي هجوم -مهما كان صغيرا- يستهدف البنية التحتية للطاقة والموانئ في جمهورية سيتبعه ردنا القاصم والمدمر".وأضاف المتحدث: "في حال حدوث مثل هذا العدوان سيتم إحراق وتدمير كافة البنى التحتية للنفط والغاز في المنطقة، والتي تستفيد منها أميركا وحلفاؤها الغربيون".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.