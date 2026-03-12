الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد صواريخ من إيران
دوليات
2026-03-12 | 15:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
599 شوهد
دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، مساء الخميس، بعد صواريخ من
إيران
.
وقالت وسائل إعلام دولية، "صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد صواريخ من
إيران
".
الى ذلك، قالت الجبهة الداخلية، "
إنذار
مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني على وسط
إسرائيل
"، كما قال التلفزيون الإيراني، "بداية موجة جديدة من قصف الأراضي المحتلة بالصواريخ".
وتشن
الولايات المتحدة الأمريكية
وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى
السيد علي خامنئي
وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.
