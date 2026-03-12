صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد صواريخ من إيران

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، مساء الخميس، بعد صواريخ من .

وقالت وسائل إعلام دولية، "صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد صواريخ من ".

الى ذلك، قالت الجبهة الداخلية، " مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني على وسط "، كما قال التلفزيون الإيراني، "بداية موجة جديدة من قصف الأراضي المحتلة بالصواريخ".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.



