الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هدفين جديدين في "إسرائيل"

وفي التفاصيل، أعاد قائد القوة الجوفضائية في الإيراني العميد مجيد ، نشر مقتطف من بيان المرشد الإيراني الجديد مجتبى ، جاء فيه: "لقد أُجريت دراسات بشأن فتح جبهات أخرى لدى العدو فيها خبرة ضئيلة، وسيكون فيها ضعيفا وهشا للغاية، وسيتم تفعيلها في حال استمرار حالة الحرب وبناءً على مراعاة المصالح".وقال موسوي معلقا: "قائدنا المعظم لقد سُمِع أمرك. حقلا ليفياثان وكاريش، إلى جانب عشرات الأهداف الجديدة الأخرى، باتت ضكم دائرة أهدافنا. مع كل حماقة إضافية يرتكبها العدو، ستُفتح جبهات أخرى ضده".