"وول ستريت جورنال": أرامكو تخطط لشراء مسيرات لحماية حقولها

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر: "شركة أرامكو تجري محادثات مع شركتين أوكرانيتين لشراء طائرات مسيرة اعتراضية لحماية حقولها النفطية من الهجمات الإيرانية".وأضافت الصحيفة: "الحكومة السعودية تتفاوض أيضا مع أوكرانيا لشراء طائرات اعتراضية وأنظمة حرب إلكترونية".وأشارت الصحيفة إلى أن "أرامكو تسعى للحصول على هذه الطائرات قبل الحكومة ومنافسيها الإقليميين، بما في ذلك ".وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ، والتي بدأت في 28 شباط الماضي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول خليجية.