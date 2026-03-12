الحرس الثوري الإيراني يعلن اطلاق الموجة الصاروخية الـ43

وفي التفاصيل، قال إن الموجة الـ43 من عملية "الوعد 4" انطلقت تحت شعار "يا شديد العقاب"، مستهدفة "قاعدة للبحرية الأمريكية وقواعد أخرى للجيش الأمريكي في المنطقة، إضافة إلى أهداف في تل أبيب ومدينة داخل ".وأوضح الحرس الثوري أن الهجوم نفذ باستخدام صواريخ دقيقة وثقيلة من طراز خرمشهر برأس حربي يزن طنين، وصواريخ قدر متعددة الرؤوس، إضافة إلى صواريخ وخيبرشكن برأس حربي يزن طنا واحدا، إلى جانب طائرات مسيرة انتحارية.وأشار البيان إلى أن الهجوم يأتي إحياء لذكرى"شهداء طريق والاقتدار"، وخصوصا السابق في الحرس الثوري سلامي.