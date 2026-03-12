الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة غربي العراق

أعلنت ، عن فقدان طائرة تزويد بالوقود غربي .

وقالت ، "فقدان طائرة تزويد بالوقود وعمليات البحث جارية".

وأضافت "فقدان طائرة التزويد لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة"، موضحة "فقدان الطائرة في حادث غربي ".

الى ذلك، قال التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم ، "إسقاط طائرة أمريكية غربي العراق بصواريخ فصائل المقاومة ومقتل طاقمها".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.