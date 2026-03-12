إيران: لن نغلق مضيق هرمز وملتزمون بحرية الملاحة

وجاءت تصريحات إيرواني ردا على سؤال حول تصريحات المرشد الأعلى الجديد السيد مجتبى ، الذي قال في وقت سابق اليوم إنه "يجب الاستمرار في استخدام خيار إغلاق ".وأوضح الدبلوماسي الإيراني: "لن نغلق مضيق هرمز، لكن الحفاظ على السلام والأمن في هذا الممر المائي حق أصيل لنا".