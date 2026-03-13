تفاصيل جديدة عن سقوط طائرة اميركية ومقتل طاقمها في العراق

وفي حسابه على منصة "إكس"، أعاد قاليباف نشر منشور للقيادة المركزية الأمريكية حول عمل الطائرة، معلقا عليه بالقول: "من حق العائلات الأمريكية أن تعرف لماذا يضحي (الرئيس الأمريكي ترامب) بأبنائهم وبناتهم لتحقيق أوهام نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو) التوسعية".وجاء ذلك بعد أن أعلن الإيراني "خاتم " إصابة طائرة تزويد بالوقود أمريكية "بواسطة أنظمة الدفاع الجوي" في غرب ، "ما أدى إلى سقوطها ومقتل جميع أفراد طاقمها".كما نقلت وکالة "تسنیم" عن "المقر" أن "المقاومة العراقیة أسقطت الطائرة الأمریكية".من جهتها، قالت في بيان لها، إنها "على علم بفقدان طائرة تزويد بالوقود أمريكية من طراز KC-135"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع في أجواء صديقة خلال عملية "الغضب الملحمي" (Operation Epic Fury)، وجهود الإنقاذ لا تزال مستمرة".وأوضح البيان أن "الحادثة شملت طائرتين؛ حيث سقطت إحدى الطائرتين في غرب العراق، بينما هبطت الثانية بسلام".وأشارت الأمريكية إلى أن "هذا الحادث لم يكن ناتجا عن نيران معادية أو نيران صديقة"، لافتة إلى أنه "سيتم توفير المزيد من المعلومات مع تطور الأوضاع".