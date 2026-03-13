ماكرون يعلن مقتل ضابط فرنسي إثر هجوم في العراق

وكتب على منصة "إكس" فجر اليوم الجمعة: "استشهد الضابط فريون في سبيل خلال هجوم في منطقة بالعراق. أتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن من الشعب إلى عائلته ورفاقه في السلاح".وأضاف الرئيس الفرنسي: "كما أُصيب عدد من جنودنا بجروح. فرنسا تقف إلى جانبهم وإلى جانب ذويهم"، لافتا إلى أن "هذا الهجوم على قواتنا، التي تخوض حربًا ضد منذ عام 2015، أمرٌ غير مقبول".وشدد على أن الوجود العسكري الفرنسي في "يندرج ضمن إطار مكافحة الإرهاب. ولا يمكن للحرب في أن تبرر مثل هذه الهجمات".وكان محافظ أربيل أعلن، أمس الخميس، إصابة ستة عسكريين فرنسيين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في منطقة "مالا كارا" بمحافظة أربيل في إقليم .ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا واسعا على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع استمرار تبادل الضربات والهجمات بطائرات مسيرة ضد قواعد عسكرية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.