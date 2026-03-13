سرقة مسيرات من قاعدة اميركية ومكافأة لمن يدلي بمعلومات على الفاعلين

وبحسب صحيفة " "، أعلنت التابعة للجيش الأميركي عن مكافأة قدرها 5 آلاف دولار مقابل معلومات تقود إلى توقيف اللصين اللذين سرقا المسيّرات من في ولاية خلال شهر تشرين الثاني.وبحسب المعطيات، سُرقت الطائرات بين 21 و24 تشرين الثاني ، لكن المسؤولين لم يكشفوا متى جرى اكتشاف اختفائها.وكانت الطائرات من طراز Skydio X10D، وهي مسيّرات خفيفة بعيدة المدى من فئة الطائرات الرباعية، تُستخدم في المراقبة الجوية والاستطلاع.وتشير بيانات الشركة المصنعة إلى أن هذه الطائرات مزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي لتفادي العوائق، ويمكنها الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ما يمنحها مدى إشارة واسعاً للغاية.وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة نحو 30 ألف دولار، وفقاً لأكاديمية ABJ Drone Academy.ونشر محققو الجيش صوراً لمشتبه بهما، ظهرا مرتديين قفازات وسترات فاتحة وقبعات شتوية، وكان أحدهما يضع قناعاً.تأتي الملاحقة المكثفة للمشتبه بهما والمعدات المسروقة في ظل الحرب المستعرة مع ، ووسط تصاعد التهديدات المحتملة ضد الأراضي الأميركية.كما تتزامن مع تحذير أصدره (FBI) إلى جهات إنفاذ القانون المحلية بشأن تهديد محتمل يتمثل في ضربات انتقامية إيرانية بطائرات مسيّرة في .وبحسب ما ورد في التنبيه، فإن إيران سعت على ما يبدو إلى تنفيذ هجوم مفاجئ باستخدام طائرات من دون تُطلق من سفينة مجهولة قبالة سواحل ، وتحديداً ضد أهداف غير محددة في كاليفورنيا، في حال نفذت ضربات ضد إيران.