ترامب: المرشد الإيراني الجديد مصاب

السومرية نيوز- دولي

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، لكنه "مصاب".