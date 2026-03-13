حذاء أكبر من القدم.. وزير الخارجية الأمريكي يتعرص لسخرية واسعة (صورة)

وجاء انتشار الصورة بالتزامن مع تقرير لصحيفة "وول " كشف أن اعتاد إهداء أحذية جلدية من ماركة "فلورشيم" بقيمة 145 دولارا لأعضاء حكومته والمشرعين والموظفين، بعد تخمين مقاسات أحذيتهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في قوله إن "الجميع يخشون عدم ارتدائها".وانهالت التعليقات الساخرة على المشهد، حيث كتب مايلز تايلور، الناقد لترامب والعامل السابق في إدارته: "لا شيء أكثر دلالة على جبن الحزب الجمهوري من وآخرين يرتدون أحذية أكبر بكثير لأنهم لا يريدون إغضاب الملك المجنون".وأضاف مستخدم آخر: "يا إلهي... ماركو روبيو يرتدي حذاءً ضخماً اشتراه له زعيمه العزيز. هذا مستوى آخر من التملق".وكتب كاتب متخصص في أزياء الرجال جاي على منصة إكس مع صورة مقربة لحذاء الوزير: "همم".وكان نائب الرئيس جيه دي فانس قد روى القصة في كانون الأول الماضي، مستذكرا كيف أوقف نقاشا مهما في المكتب البيضاوي قائلا: "لا، انتظر لحظة. هناك شيء أكثر أهمية: الأحذية. ماركو، جيه دي، لديكما أحذية سيئة. يجب أن نشتري لكما أحذية أفضل".وتابع فانس أن الرئيس أحضر كتالوجا وسألهما عن مقاسات أحذيتهما، حيث ادعى روبيو أن مقاسه 11.5 بينما فانس مقاس 13.وأضاف أن ترامب قال لهما: "أتعلم، يمكنك معرفة الكثير عن الرجل من مقاس حذائه".ووفقا لتقرير " جورنال"، شملت قائمة المهداة إليهم الأحذية كلا من: وزير النقل شون دافي، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بالإضافة إلى مذيع قناة " نيوز" شون هانيتي والسيناتور غراهام.ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها أحذية روبيو للتدقيق، ففي حملته الرئاسية عام 2016، أثار حذاؤه ذو الكعب العالي انتقادات واسعة. وأكدت حملته آنذاك أن الحذاء كان أيضاً من ماركة فلورشيم، ويباع بأكثر من 100 دولار.