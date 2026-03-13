الكويت تمنع إقامة الحفلات والأعراس خلال عيد الفطر

نيوز- دولي

أعلنت ، منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد .

وقالت الداخلية في منشور على حسابها في "إكس": "في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وفي إطار متابعة المستمرة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير اللازمة بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية، وحرصا على سلامة الجميع، تقرر منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد المبارك وحتى اشعار آخر".