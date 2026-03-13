حماس ترحب بموقف عُمان الرافض للتطبيع مع "إسرائيل"

ووصفت حماس في بيانها، الذي صدر الخميس، موقف السلطنة بأنه "مشرّف" وقالت "نعتبره موقفا أصيلا يعكس إدراك السلطنة، حكومة وشعبا، لخطر الانخراط في المشاريع التطبيعية التي تهدف إلى الالتفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني وهيمنة الكيان الصهيوني على المنطقة".وأضافت الحركة "نجدد دعوتنا للدول كافة لقطع العلاقات مع هذا الكيان الصهيوني المارق، صاحب الأجندات العدوانية والتوسعية في المنطقة، وتفعيل كافة أشكال الدعم لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة".موقفوكان وزير خارجية عُمان قد أكد، الأربعاء، أن بلاده "لن تطبّع مع ، ولن تنضم إلى مجلس السلام"، موضحا أن موقف بلاده ثابت تجاه قضايا المنطقة.وشدَّد البوسعيدي خلال لقاء برؤساء تحرير الصحف المحلية على أن الحرب الحالية هدفها إضعاف وإعادة تشكيل المنطقة، والدفع بملف التطبيع، ومنع قيام دولة فلسطينية، مرجّحا أن تتوقف الحرب قريبا، لكنه أكد على ضرورة الاستعداد لأسوأ الاحتمالات.وأشار إلى وجود مخطط أوسع يستهدف المنطقة، مبيّنا أن إيران ليست الهدف الوحيد فيه، وأن "كثيرا من الأطراف الإقليمية تدرك ذلك، لكنها تراهن على أن مسايرة قد تدفعها إلى تعديل قراراتها وتوجهاتها".وأكد البوسعيدي أن سلطنة "ثابتة على مبادئ سياستها الخارجية رغم التحولات الخطيرة التي تشهدها المنطقة"، لافتا إلى أن "مسقط تواصل العمل من أجل وقف الحرب والعودة إلى مسار الدبلوماسية".